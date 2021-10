Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 25/10, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM gửi đơn yêu cầu khởi bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đơn, nữ ca sĩ cho rằng từ tháng 3 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream đưa thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, trong đó có Vy Oanh.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cho rằng trong các buổi livestream, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như: Đẻ thuê, làm gái bao, làm bé, giật chồng…

“Mới đây nhất, trong buổi livestream vào ngày 9/10, bà Phương Hằng cùng một số người khác nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê, thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của tôi, nói tôi “giật chồng”, là “người thứ ba”, Vy Oanh dẫn chứng.

Từ đó, ca sĩ Vy Oanh đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh từng gửi đơn đến Công an TP.HCM để tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, nghệ sĩ trong nước và ca sĩ Vy Oanh.

Liên quan đến nội dung đơn này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý. Nhà chức trách cũng đã 2 lần mời Vy Oanh lên làm việc.

