Ca sĩ làm gì sau khi giải nghệ

Ngày 30/12/2021, Jay Park - ông hoàng Kpop - viết lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Nếu tôi nghỉ hưu hoặc biến mất, hãy nhớ đến tôi".

Nam ca sĩ sau đó quyết định từ chức CEO của công ty giải trí AOMG và H1ghr Music vào ngày cuối cùng của năm 2021. Sau sự việc, nhiều người cho rằng anh có kế hoạch rút lui khỏi ngành công nghiệp Kpop. Jay Park xóa tài khoản Instagram vào ngày đầu năm 2022.

Theo SCMP, Jay Park muốn tập trung cho hoạt động kinh doanh đang ăn nên làm ra. Trước "ông vua Kpop", nhiều idol quyết định rút lui khỏi ngành công nghiệp âm nhạc để lo cho sự nghiệp riêng.

Jay Park từ chức CEO công ty giải trí vào ngày cuối năm 2021. Ảnh: Newsen.

Cựu thành viên nhóm Dia làm streamer

Dia là nhóm nhạc Kpop nổi tiếng gồm các thành viên gồm Eunjin, Chaeyeon, Yebin. Họ từng tham gia chương trình sống còn nổi tiếng Produce 101 và The Unit.

Năm 2018, sau ba năm ra mắt, Eunjin - vũ công kiêm rapper chính - tuyên bố rời nhóm. Cô lấy lý do vấn đề sức khỏe, không thể đáp ứng lịch trình của nhóm để có thể tiếp tục làm idol.

Eunjin trở thành streamer nổi tiếng sau khi giải nghệ. Ảnh: Naver.

Sau hai năm giải nghệ, Eunjin trở lại với tư cách streamer nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cô là một trong những người phát trực tiếp nổi tiếng trên nền tảng TVAfrica. Cựu idol thường xuyên mở chuyên mục Hỏi - đáp để tương tác với khán giả.

Từ tháng 1/2021, sau khi nhận nhiều bình luận ác ý, cô từ bỏ phần lớn nền tảng mạng xã hội, tập trung vào một kênh cá nhân.

Ca sĩ Lee Ji Yeon trở thành đầu bếp

Sau khi phát hành ca khúc hit Wind, Please Stop Blowing, Lee Ji Yeon quyết định giải nghệ. Cô sau đó chọn cách sang Mỹ định cư.

Nữ ca sĩ gặp chồng hiện tại là Cody Taylor ở nhà hàng Hàn Quốc - nơi cô làm việc khi mới bắt đầu sang Mỹ. Ít lâu sau, công việc kinh doanh ăn nên làm ra. Cựu ca sĩ nổi tiếng và chồng cùng thành lập và điều hành nhà hàng Heirloom Market BBQ nổi tiếng ở Sandy Spring, Atlanta.

Lee Ji Yeon trở thành đầu bếp nổi tiếng sau khi rời showbiz. Ảnh: News 1.

Lee Ji Yeon được CulinaryLocal chọn là một trong 100 đầu bếp hàng đầu ở Atlanta. Năm 2018, cô xuất hiện trong chương trình mừng Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trên đài CNN để hướng dẫn cách nấu mì lạnh Bình Nhưỡng.

Ca sĩ Lee So Eun chọn làm luật sư

Là người hâm mộ của dòng nhạc ballad Hàn Quốc, khán giả biết đến những giọng ca như Lee Seung Hwan, Yoon Sang, Kim Dong Ryul và Lee Se Eun.

Lee So Eun là ca sĩ được Yoon Sang phát hiện, sau đó đưa đến làm việc cùng nhà sản xuất Lee Seung Hwan. Cô được biết đến qua những bản song ca cùng Kim Dong Ryul.

Thời điểm ra mắt năm 1998, cô đang học cấp ba. Đến năm 2009, Lee So Eun quyết định giải nghệ và chuyển đến Mỹ học luật tại Đại học Luật Northwestern ở Chicago. Hiện tại cô là luật sư ở Mỹ.

Idol Kpop đổi qua nghề gia sư

Ban nhạc O-24 thành lập vào năm 1998. Đây được xem một trong những nhóm nhạc hip hop toàn thành viên nữ đầu tiên của Kpop. O-24 cũng nằm trong top 3 nhóm nhạc nữ hàng đầu vào thời điểm đó, cùng với in. K. L và SES.

Sau thời gian hoạt động trong giới giải trí, Ahn Mi Jeong chọn cách rời nhóm. Cô quyết định làm phóng viên của SBS trong thời gian đầu rời showbiz.

Vài năm sau, Mi Jeong tham gia khóa học dạy tiếng Anh TESOL. Nữ ca sĩ hợp tác cùng hai tổ chức hàng đầu tại Hàn Quốc là Đại học Sungkyunkwan và Đại học Georgetown. Đây là bước đệm để cô trở thành gia sư tiếng Anh ở hiện tại.

Oh Byung Jin thành doanh nhân thành đạt sau khi rời showbiz. Ảnh: News 1.

Oh Byung Jin trở thành CEO

Oh Byung Jin từng là idol trong nhóm nhạc nam 5tion. Ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm là More Than Words. Năm 2014, nam ca sĩ rời nhóm vì lục đục với công ty quản lý, theo News 1.

Trong cuộc phỏng vấn với News 1, Oh Byung Jin nói anh từng lo lắng sự nghiệp lận đận sau khi giải nghệ. Song, cựu idol sau đó chuyển sang kinh doanh và gặt hái thành công.

Trong chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS, Oh Byung Jin cho biết anh hiện là CEO của doanh nghiệp chuyên bán đồ dùng nhà bếp, doanh thu hàng năm lên đến 83 triệu USD. Byung Jin nói anh hài lòng với cuộc sống sau khi rời showbiz.

Tác giả: Trạch Dương

Nguồn tin: zingnews.vn