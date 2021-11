"Bữa tiệc" ma túy trong biệt thự phố biển

Đối tượng Huỳnh Văn Lượng.

Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ Huỳnh Văn Lượng (31 tuổi, quê Kiên Giang) cùng 6 đối tượng khác để điều tra hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy".

Qua công tác quản lý địa bàn, rạng sáng 16/11, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Phú Mỹ kiểm tra căn biệt thự của Lượng thuê tại phường Phú Mỹ phát hiện, bắt quả tang 10 nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Công an cũng thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện, tang vật liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, sau khi ăn nhậu, nhóm thanh niên trú tại huyện Châu Đức rủ nhau sử dụng ma túy nên liên hệ với Huỳnh Văn Lượng để thuê địa điểm, đồng thời yêu cầu Lượng cung cấp ma túy tổng hợp dạng khay và 5 viên thuốc lắc.

Khi đến nơi, Lượng dẫn nhóm này vào một phòng kín đã được chuẩn bị âm thanh, đèn chiếu sáng và các dụng cụ phục vụ bay lắc. Tiếp đến, Lượng điều 5 cô gái đến cùng tham gia "tiệc ma túy" và được trả "phí" 5 triệu đồng.

Công an xác định, căn biệt thự làm nơi tổ chức "chơi" ma túy được Lượng thuê từ cuối tháng 9/2021 rồi gắn camera giám sát xung quanh. Khi có khách đến, Lượng khóa kín cửa, giấu xe ô tô của khách ở một điểm khác và thu 3,5 triệu đồng/phòng.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí