Bóc mẽ chiêu trò của nguyên giám đốc lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 20/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bính (SN 1961), trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Bính quanh co chối tội nhưng sau đó thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Theo đó, Nguyễn Văn Bính là Giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để có tiền tiêu xài, Bính đã “nổ” mình quen biết với nhiều người có chức, có quyền. Bính cho nhiều người biết mình có khả năng xin dự án xây dựng, xin đi học các trường công an, quân đội, xin vào ngành công an, tập đoàn viễn thông quân đội... Nhiều bị hại đã tin tưởng và nộp tiền cho Bính.

Bị cáo Nguyễn Văn Bính khai nhận hành vi phạm tội.

Trong đó, người bị lừa nhiều nhất là ông H.V.H, trú xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông này là giám đốc một công ty xây dựng. Tháng 1/2011, sau khi nghe Bình “nổ” có khả năng “chạy” cho công ty ông H. trúng thầu dự án xây dựng trụ sở Công an huyện Yên Thành. Tin lời Bính, ông H. đã đưa 500 triệu đồng theo yêu cầu của Bính. Tuy nhiên, Bính không xin được dự án xây dựng cho ông H. như cam kết. Tại cơ quan điều tra, Bính không hợp tác nên không xác định được Bính đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của ông H. như thế nào.

Tiếp đó, vào đầu năm 2013, chị N.T.H. trú ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có nguyện vọng xin cho hai con vào ngành công an. Qua một người bạn, chị H. liên lạc với Bính để đặt vấn đề. Bính cho biết, muốn xin được vào ngành công an mỗi người phải mất 450 triệu đồng và phải đặt cọc trước 150 triệu đồng.

Để chị H. tin tưởng, Bính đưa hai đứa con của chị H. đến bệnh viện 19/8, Bộ Công an để khám sức khoẻ và yêu cầu người phụ nữ này phải nộp tiền. Cuối tháng 10/2013, chị H. đưa cho Bính 300 triệu đồng. Bính đưa cho người phụ nữ tên Ca ở TP.Bắc Giang để xin cho con chị H. vào ngành công an, còn lại số tiền 50 triệu đồng Bính tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Bính đưa cho chị H. một tờ giấy quyết định giả tuyển con vào bệnh viện 19/8 Bộ Công an. Đến hẹn không thấy Bính xin được việc cho con chị H. yêu cầu trả lại số tiền trên. Bính yêu cầu chị H. viết số tài khoản và giấy hẹn đến ngày 10/5 âm lịch sẽ trả tiền. Sau đó, Bính nói Ca chuyển lại số tiền 250 triệu đồng và Bính vay của Ca thêm 50 triệu đồng. Bính đưa cho Ca tờ giấy chị H. hẹn ngày trả tiền nhưng Bính sửa thành đã trả tiền 300 triệu cho chị H. Cơ quan điều tra xác định số tiền Bính chiếm đoạt của chị H. là 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ 22/5/2008 đến 12/5/2014 Nguyễn Văn Bính đã chiếm đoạt của 8 bị hại với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi bị bắt tạm giam, Bính được xác định mắc bệnh tâm thần. Được biết, trước đó vào tháng 12/2011 Nguyễn Văn Bính bị từng bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 55 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bính phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Một bị hại trong vụ án cho biết, năm 2011 ông Bính bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người không hề hay biết. Nếu biết Bính bị đưa ra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông sẽ không mắc bẫy. Người này yêu cầu Bính phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội thuộc diện tái phạm. Tuy nhiên, bị cáo cũng có một số tình tiết giảm nhẹ như tác động cho gia đình bồi thường 1 phần thiệt hại, là thương binh 3/4.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Bính 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển 30 tháng tù treo của bán án trước thành tù giam. Buộc bị cáo phải thi hành mức hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn