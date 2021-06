Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghệ An

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 đơn vị này. Riêng Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên biểu dương việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát hiện, sàng lọc những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Nhờ thực hiện chặt chẽ quy trình sàng lọc, tiếp nhận bệnh nhân nên Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh phát hiện được 1 ca mắc COVID-19 khi đến khám tại đây.

Trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của tỉnh Nghệ An, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cũng là một điểm tiêm lớn. Hiện nay, Bệnh viện đang thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 của ngành Y tế Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Y tế đã trực tiếp kiểm tra việc sàng lọc, thực hiện tiêm và xử trí các biến chứng sau tiêm của điểm tiêm Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh; lưu ý nhân viên y tế chú trọng hơn đến việc hướng dẫn cho người đến tiêm và theo dõi sau tiêm.

Đến kiểm tra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, thời điểm này, Trung tâm đã và đang thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, từ việc tham mưu cho Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cho đến việc truy vết, điều tra ca bệnh và xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đoàn công tác cũng kiểm tra phòng xét nghiệm COVID-19 sử dụng kỹ thuật PCR của Trung tâm. Từ ngày 13/6 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện xét nghiệm 29.445 mẫu, trong đó có 26 ca dương tính.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác kho lưu trữ vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh nhận định, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở thành phố Vinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tính chất phức tạp do Nghệ An có địa bàn rộng, người Nghệ An ở các vùng dịch nhiều. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều ca F0 chưa xác định được nguồn lây.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định, hiện tỉnh đang cơ bản kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Nghệ An đã xây dựng các kịch bản, phương án đối phó với các tình huống dịch có thể xảy ra. Tỉnh cũng đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với tình hình thực tế nhằm khống chế, kiểm soát, không để dịch lây lan trên diện rông.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã kích hoạt mức độ phòng chống dịch ở mức cao nhất, yêu cầu tất cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc với tinh thần kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, dựa vào dân, phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, áp dụng phương châm 4 tại chỗ. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tích cực phối hợp với Bộ Y tế, Quân khu 4, các đơn vị liên quan để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng tiến độ, hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Nghệ An.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nghệ An cần triển khai phương án cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, khi phát hiện ca bệnh thì khoanh vùng phải rộng nhưng cách ly, phong tỏa phải hẹp để đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Trong khu phong tỏa thì phải thực hiện nghiêm việc cách ly, có sự giám sát chặt chẽ. Tỉnh cũng cần hết sức lưu ý công tác phòng, chống dịch trong các nhà trọ của công nhân, bệnh viện, vì đây là những nơi có nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần nâng cao năng lực xét nghiệm RT-PCR lên 70.000 mẫu/ngày, nâng cao năng lực điều trị lên đến 500 ca bệnh, nâng cao năng lực cách ly, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều trị, giám sát y tế. Về việc xây dựng bệnh viện dã chiến, tỉnh cần phân bổ hợp lý, nên trưng dụng tại các cơ sở y tế hiện có. Đặc biệt, không để dịch xảy ra ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, trụ sở cơ quan Công an, Quân đội, bệnh viện, doanh nghiệp, các nơi tập trung đông người khác.

Từ nay đến hết năm, cả nước sẽ mở chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, phấn đấu tỷ lệ trên 70% người dân của cả nước được tiêm vaccine để đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, do một số loại vaccine có những quy định nghiêm ngặt trong bảo quản, sử dụng nên phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiếp nhận và sử dụng vaccine hiệu quả. Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Nghệ An chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện, xây dựng kế hoạch phân bổ, phối hợp với các đơn vị tiêm vaccine đúng tiến độ.

Chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu tỉnh cần tập huấn, quán triệt đến tận cấp xã, đến ngành chức năng để cập nhật vào bản đồ nguy cơ dịch của tỉnh, kết nối với Ban Chỉ đạo Quốc gia. Đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại từng địa phương, địa bàn, khu dân cư; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các chức sắc tôn giáo trong phòng, chống dịch và vai trò của các "Tổ COVID cộng đồng", tổ liên gia theo đúng tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, mỗi tổ phụ trách từ 30 - 50 gia đình; phát động phong trào toàn dân phát giác những trường hợp có nguy cơ cao...

Dịp này, Công đoàn ngành Y tế đã trao tặng tỉnh Nghệ An 50 triệu đồng tiền mặt và 50 thẻ Bảo hiểm y tế trị giá 27 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh.

Tác giả: Bích Huệ (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức