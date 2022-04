Bố rủ con đi buôn ma túy kiếm lời

Vụ việc diễn ra vào hồi 15h30’ ngày 01/4/2022, tại khu vực đồi thông thuộc địa phận bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang Vừ A Thinh (SN 1967) và Vừ A Phà (SN 2001, con trai Thinh) cùng trú tại bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên đang mua bán trái phép ma túy.

Vừ A Phà và Vừ A Thinh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 720 gam, 1,7 kg nhựa thuốc phiện, 01 cân tiểu ly và một xe máy.

Tại cơ quan Công an, Vừ A Thinh khai mua lại số ma túy trên từ một đối tượng tại Điện Biên với giá 340 triệu đồng mang về Lai Châu tìm người bán lại kiếm lời. Thinh đã rủ con trai mang ma túy đến địa điểm trên bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

