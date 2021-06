Bộ công an vào cuộc điều tra vụ cháy khiến 6 người tử vong

Trong tỉnh

Đại tá Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an tỉnh phối hợp với Cục 09 - Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 6 người tử vong tại TP Vinh.