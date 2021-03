Bộ Công an giới thiệu Bộ trưởng Tô Lâm và 3 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tham dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các đơn vị cấp Cục và tương đương thuộc Bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND; Chủ tịch Công đoàn CAND, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước khi diễn ra hội nghị này, sáng cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo Bộ Công an dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thông qua danh sách 4 đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ); Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở Trung ương).

Sau khi nghe Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thư ký hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt đối với từng đồng chí, hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách 4 đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chủ trì hội nghị.

Thay mặt các đồng chí của cơ quan Bộ Công an được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chân thành cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí đại diện cử tri cơ quan Bộ đã tín nhiệm giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV; khẳng định việc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng.

"Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương và cử tri toàn lực lượng CAND, nếu được trúng cử là ĐBQH khóa XV, chúng tôi nguyện sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong cả nước, nhất là đối với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú và chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và của nhân dân đến Quốc hội", đồng chí Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng mong muốn, trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri và CBCS trong toàn lực lượng, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đại diện đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ĐBQH cho biết: Đại tá Vũ Huy Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, là Tiến sỹ Luật đã công tác hơn 22 năm tại Vụ Pháp chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an), là người có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có kinh nghiêm thực tiễn, phương pháp làm việc khoa học, năng suất, hiệu quả.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đại diện đơn vị có người được ứng cử ĐBQH phát biểu tại hội nghị.

Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Đại tá Vũ Huy Khánh đã tham mưu chỉ đạo, xây dựng, thẩm định nhiều văn bản, đề án, dự án trong lĩnh vực an ninh, trật tự, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, thanh tra, cải cách hành chính và kiểm soát hành chính, trong đó có nhiều luật, pháp lệnh quan trọng. Căn cứ tiêu chuẩn ĐBQH khóa XV và Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhận thấy Đại tá Vũ Huy Khánh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử ĐBQH, đề nghị hội nghị và các cơ quan có thẩm quyền giới thiệu đồng chí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Hội nghị đã biểu quyết, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu 4 đồng chí. Như vậy, qua lấy ý kiến, căn cứ tiêu chuẩn của ĐBQH, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đại biểu cử tri Bộ Công an đã bày tỏ nhất trí cao, tán thành tuyệt đối, nhất trí tín nhiệm giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

* Tiếp đó, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí là Thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương trực thuộc Bộ; Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, Chủ tịch Công đoàn CAND.

Sau khi Thứ trưởng Lê Quý Vương chủ trì hội nghị giới thiệu danh sách 4 đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, hội nghị đã thảo luận và biểu thị sự tán thành đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, chúc mừng các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đề nghị Cục Tổ chức cán bộ phối hợp các cá nhân, tổ chức liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo nộp hồ sơ các nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV của Bộ Công an theo đúng quy định của Hội đồng bầu cử Trung ương.

