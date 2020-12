Bộ Công an đề nghị gia đình khuyên bà Hồ Thị Kim Thoa về trình diện

Tại buổi họp báo thông tin về những kết quả hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, chiều 7/12, Bộ Công an cho biết, đối với trường hợp bà Hồ Thị Kim Thoa, Cơ quan cảnh sát điều tra đã viết thư đề nghị gia đình bị can Hồ Thị Kim Thoa liên hệ, động viên bà Thoa sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật

Bà Hồ Thị Kim Thoa có vai trò chủ chốt trong vụ án lô đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỉ đồng. Cùng với cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, bà Thoa bị cáo buộc tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh: Lao Động.

Tháng 7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với bà Thoa.

Trước đó, vào năm 2018, hiểu rõ được vi phạm của mình và nhìn thấy án tù trước mắt, bà Thoa bỏ sinh hoạt đảng và vội vàng bỏ trốn ra nước ngoài ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu.

Vào ngày 4/9/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa trên toàn quốc. Ngay lập tức, tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - Interpol cũng ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa.

Đầu tháng 12/2020, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ bà Thoa ra khỏi Đảng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao để đề nghị truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa./.

