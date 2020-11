Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ lật xe khách giường nằm làm 2 người tử vong

Hiện trường vụ TNGT

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Hoà Bình làm 2 người tử vong, 10 người bị thương, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình tiến hành điều tra, làm rõ thời gian lái xe, an toàn phương tiện và tổ chức giao thông, điều kiện mặt đường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Theo tài liệu điều tra, vào 1h20’ sáng cùng ngày (22/11) tại Km 118+500 QL6 thuộc xóm Tâm Bát, xã Phú Cường, huyên Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) xảy ra vụ TNGT tự gây.

Chiếc xe khách gặp nạn mang biển số 20B-009.11 do anh Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú tại Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển chạy theo hướng Sơn La đi Hà Nội. Đây là loại xe khách giường nằm có 38 chỗ nằm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 35 hành khách.

Vị trí xe khách gặp nạn là Km 118+500 QL6. Xe đã đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường theo hướng Sơn La- Hà Nội, sau đó tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường theo hướng Sơn La - Hà Nội và lật nghiêng bên trái.

Hai nạn nhân tử vong trên xe được xác định là anh Lường Văn Mai (SN 1968 trú tại bản Pá phang 2, Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (SN 1991 trú tại bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: atgt.vn