Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng tiếp nhận hơn 400 công dân từ vùng dịch về địa bàn Nghệ An

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực cách ly ở tập trung cho các công dân.

Sau khi nghe Bộ CHQS tỉnh báo cao công tác chuẩn bị, lập các phương án phòng chống dịch bệnh do virut corona trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, ở các vị trí tập trung của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Theo đó đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho việc đón công dân Việt Nam từ trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về địa bàn Nghệ An. Trong đó thành lập 2 tổ Quân y cơ động với quân số 30 người được trang bị đầy đủ kiến thức về phòng chống dịch bệnh virus corona, 4 xe 29 chỗ, một xe cứu thương, 3 vi trí tập trung có khả năng tiếp nhận đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất nơi ăn, ở, sinh hoạt cho 450 người.

Kiểm tra khu vực nhà ăn, nhà bếp và công tác bảo đảm vật chất hâu cần.

Kết luận buổi kiểm tra, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị, phòng, chống dịch corona và công tác chuẩn bị đón công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch. Bên cạnh đó đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 4 cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các đơn vị tiếp tực theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tổ chức trực 24/24. Triển khai chỉ đạo nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở đơn vị và trên địa bàn đóng quân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để vận chuyển công dân từ sân bay, nhà ga, bến xe, cảng biển về các địa điểm bố trí cách ly; tổ chức tốt nhất việc tiếp nhận, bảo đảm nơi ăn, nghỉcho cá lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền về kiến thức phòng bệnh, vệ sinh cá nhân,phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An