Binz đổ bia lên ngực nữ vũ công nhưng đêm nhạc không dán nhãn 18+

Tối 12/11, đêm nhạc kỷ niệm 11 năm của 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Chương trình có khoảng 5.000 khán giả tham dự. Thiết kế sân khấu của KOSMIK Live Concert do Việt Tú đảm trách, tập trung vào sự chuyển động.

Sau khi những hình ảnh của concert được chia sẻ trên mạng, nhiều khán giả nhận xét chương trình có nhiều chi tiết nhạy cảm, ẩn ý tình dục dù diễn ra ở không gian nhà thi đấu.

Ở tiết mục của Binz, trước khi tỏ tình với Châu Bùi, rapper xuất hiện trên một chiếc giường lớn cùng mẫu Tây nóng bỏng và biểu diễn bài hát They Said. Người mẫu mặc đồ giống nội y cùng áo ren mỏng manh. Hai người sau đó cũng có nhiều cử chỉ thân mật, trong đó có cảnh BinZ đổ bia lên ngực nữ vũ công.

Hầu hết tiết mục trong live show đều có sự hỗ trợ của những người mẫu nước ngoài nóng bỏng. Ở các góc khán đài, một số vũ công thực hiện phần múa cột.

Binz trình diễn bên vũ công mặc đồ ren và nội y táo bạo.

Trong khi đó, tiết mục Forget About Her của JustaTee, một vũ công mặc trang phục khá hở hang, ôm sát cơ thể và thực hiện những động tác vũ đạo táo bạo trên cây đàn piano mà nam ca sĩ đang chơi. Sau đó hai người tiếp tục có nhiều động tác gần gũi trong suốt phần trình diễn bất chấp việc khán giả tới tham dự có thể thuộc nhiều độ tuổi khác nhau.

Màn Nến và hoa của Rhymastic cũng có nhiều chi tiết nhạy cảm tương tự.

Theo quan sát của phóng viên Zing, chương trình không dán nhãn, cảnh báo hay kiểm soát độ tuổi. Các khán giả có vé chỉ cần trình vé là có thể vào nhà thi đấu. Chương trình công khai chia sẻ các hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội và đang nhận tranh luận từ khán giả.

Vũ công mặc gợi cảm trong tiết mục của JustaTee và được sắp xếp khắp sân khấu.

KOSMIK Live Concert được chia thành 3 chương Street (quá khứ), Space (hiện tại) và KOSMIK (tương lai) với hơn 50 ca khúc. Sau set nhạc intro của anh cả Touliver, Rhymastic, Kimmese và Binz lần lượt bước ra thể hiện 2 ca khúc SS Swag và Angry Boy với sự hỗ trợ từ hàng chục vũ công. Họ tái hiện những bước nhảy hip hop đường phố cùng âm nhạc đậm chất swag. Tiết mục gợi nhớ cho khán giả hình ảnh SpaceSpeakers hơn 10 năm trước.

Loạt ca khúc hit của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers như Hương Ngọc Lan, Beautiful Girls, Bâng Khuâng, Crying Over You, Yêu 5, Nến và hoa, Daydreams, The Playah, BigCityBoi, They Said, Gene… lần lượt cất lên. Andree Right Hand, Lil Wuyn, B-Wine, 16 BrT và Wxrdie là dàn khách mời trong sự kiện.

Concert dần khép lại sau tiết mục Freaky Squad (Rhymastic, Binz, SOOBIN), A Veil of Mist (Binz, JustaTee, SOOBIN, Rhymastic), Luật rừng (Binz, Rhymastic, 16 Typh, GONZO) và đặc biệt VinaBro có tất cả nghệ sĩ tham gia. Họ rưng rưng nước mắt khi đứng cùng nhau trên sân khấu và chuẩn bị chia tay khán giả.

Tác giả: Minh Hạo

Ảnh: SpaceSpeakers

Nguồn tin: zingnews.vn