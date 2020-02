Biểu tượng gợi cảm Hong Kong sống cô độc, trắng tay ở tuổi 55

Ngày 29/2, QQ đưa tin truyền thông Hong Kong mới đây bắt gặp Diệp Tử My đi mua sắm ở một siêu thị. Trong loạt ảnh được ghi lại, nữ diễn viên nổi tiếng một thời giờ đây gầy gò, ăn mặc xuề xòa khó nhận ra.

Khi được ký giả hỏi thăm về tình trạng hiện tại, người đẹp Nhục Bồ Đoàn - Thâu tình bảo giám 1991 cho biết: "Tôi ổn. Cuộc sống là vô thường. Dù không muốn, nhưng cũng đành chấp nhận hiện thực phũ phàng". Gần 2 năm qua, Diệp Tử My đã giam mình trong nhà, trốn tránh lẽ đời sau khi người bạn trai lâu năm Lữ Tích Chiêu đột ngột qua đời.

Nhan sắc xuống dốc của biểu tượng gợi cảm một thời.

Năm 1992, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, biểu tượng gợi cảm Hong Kong bất ngờ tuyên bố rút khỏi giới giải trí để theo đuổi tình yêu đích thực.

Năm đó, Diệp Tử My phải lòng bác sĩ giàu có Lữ Tích Chiêu sau một lần đoàn làm phim mời anh đến khám bệnh cho cô. Dù không có hôn thú, không con cái, nhưng cả hai vẫn sống hạnh phúc gần 30 năm.

On cho biết Lữ Tích Chiêu từng có một đời vợ và một cậu con trai. Do không muốn đi vào vết xe đổ vỡ hôn nhân như lần đầu, bác sĩ này đã không kết hôn với Diệp Tử My và người đẹp sinh năm 1965 cũng chấp nhận việc sống không danh phận.

Tháng 11/2018, bạn đời của Diệp Tử My đột ngột qua đời trên máy bay khi đang trên đường sang Mỹ. Điều này đã đẩy cuộc đời của nữ diễn viên Thánh tình rơi vòng bi kịch. Ở tuổi 55, không chỉ phải sống trong cảnh cô độc, mà người đẹp còn rơi vào cảnh túng thiếu do mất đi chỗ dựa kinh tế.

Theo HK01, sau khi Lữ Tích Chiêu qua đời, toàn bộ gia sản của bác sĩ này như bất động sản, xe cộ, phòng khám ở khu Causeway Bay đều được con trai riêng của ông tiếp quản. Thứ duy nhất mà Tử My được phép sở hữu là căn biệt thự cả hai chung sống từ năm 1992 đến nay với giá thị trường 1,2 triệu USD.

Diệp Tử My sinh năm 1965, cô được mệnh danh biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hong Kong thập niên 1980-1990. Nhan sắc của cô từng được "vua hài" Châu Tinh Trì hết lời khen ngợi.

Diệp Tử My hiện sống trong cảnh cô độc.

Năm 18 tuổi, Diệp Tử My bước chân vào giới giải trí và trở thành nghệ sĩ dưới trướng đài ATV. 4 năm chật vật đi tìm danh tiếng nhưng không thành công, Tử My quyết định chuyển sang đóng phim nóng và nhanh chóng đổi đời. Các tác phẩm nổi bật có thể kể đến Liêu trai diễm đàm, Nhục Bồ Đoàn - Thâu tình bảo giám, Thánh tình, Anh em trừ yêu...

