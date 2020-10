Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp và làm việc với Đại sứ Ấn Độ

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Giới thiệu với ngài Đại sứ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Nghệ An hiện có quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt xấp xỉ khoảng 4 tỷ USD. Xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 800 triệu USD. Tỉnh đang đang tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, KKT Đông Nam của tỉnh có quy mô lớn trên 20.000 ha. Ngoài ra còn 6 KCN nằm ngoài KKT được đầu tư bài bản đồng bộ cùng với hạ tầng quốc gia: Quốc lộ 1A, đường sắt, cảng hàng không quốc tế.

Nỗ lực kêu gọi các dự án FDI của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện tại có 91 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 nhà đầu tư Ấn Độ với tổng vốn trên 37 triệu USD.

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Đại sứ quán đã đồng ý tài trợ 50.000 USD trong gói tài trợ của Quỹ Dự án Hiệu quả nhanh để xây dựng 6 phòng học trường Mầm non xã Mã Thành, huyện Yên Thành. Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới, Quỹ Dự án Hiệu quả nhanh tiếp tục hỗ trợ các dự án khác của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, mong ngài đại sứ kết nối doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu, nghiên cứu tiến hành đầu tư tại Nghệ An, nhất là lĩnh vực CNTT là thế mạnh Ấn Độ và công nghiệp phụ trợ ô tô, sản phẩm công nghệ cao để phục vụ trong nước và xuất khẩu; Quan tâm, chia sẻ Quỹ học bổng để học sinh, cán bộ có thể tiếp cận.

Ngài Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý.

Chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và cá nhân đồng chí Thái Thanh Quý đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được về thăm và làm việc tại Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngài đại sứ khẳng định: với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của Ấn Độ - Việt Nam và với Nghệ An chúng ta tự tin có thể vun đắp, phát triển mối quan hệ này lên một tầm cao mới.

Ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua, Ấn Độ cũng đã học được rất nhiều điều khi làm bạn với Việt Nam. Ngài đại sứ mong rằng: Nghệ An và các tỉnh thành của Việt Nam sẽ hợp tác với các bang của Ấn Độ. Đồng thời cam kết sẽ làm cầu nối để các nhà đầu tư đến với Nghệ An tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nghệ An có thể lập đoàn sang Ấn Độ công tác, xúc tiến đầu tư, giới thiệu để các doanh nghiệp Ấn Độ hiểu hơn về Việt Nam.

Ngài đại sứ Pranay Verma tự tin, các lĩnh về về sản xuất thiết bị công nghệ cao, giáo dục, y tế...đang còn rất nhiều cơ hội để 2 bên hợp tác. Ấn Độ có Quỹ hỗ trợ phát triển công nghệ số khoảng 1 tỷ USD, Nghệ An có thể quan tâm đến chương trình này. Đại sứ cũng rất mong con số học sinh, sinh viên Nghệ An nhận học bổng học tập tại Ấn Độ sẽ được tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Nghệ An và Ấn Độ cũng có thể mở đường bay thẳng để công tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa 2 bên đạt kết quả tốt hơn. Cùng với đó, Ngài đại sứ cũng đề xuất tổ chức lễ hội phim hoặc lễ hội về các điệu nhảy của Ấn Độ tại Nghệ An, mục tiêu để văn hóa Ấn Độ - Việt Nam được quảng bá tốt hơn. Đại sứ quán Ấn Độ cũng đang xây dựng ý tưởng về hành lang kết nối: Ấn Độ- Myanmar- Thái Lan - Lào - Việt Nam mong Nghệ An sẽ tạo điều kiện để ý tưởng này sớm trở thành hiện thực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện của Nghệ An và Ấn Độ ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng tình cao với những đề xuất của ngài đại sứ, nhất là ý tưởng về hành lang kết nối Đông - Tây. Việt Nam đang triển khai nguồn lực xây dựng tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng chăn, trong đó, cửa khẩu Thanh Thủy Nghệ An là điểm thông quan của tuyến đường. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng cảm ơn ngài Đại sứ đã đồng tình giúp đỡ để tăng số lượng cán bộ học sinh nhận học bổng học tập tại Ấn Độ; hỗ trợ xây dựng thư viện Xanh tại xã Kim liên, huyện Nam Đàn.

Hiện nay Nghệ An đang xây dựng Thành phố Vinh trở thành thành phố thông minh nên sẽ quan tâm đến quỹ hỗ trợ công nghệ số mà ngài đại sứ giới thiệu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với phái đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Đồng chí Thái Thanh Quý hy vọng trong 2 ngày công tác tại Nghệ An sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với ngài Đại sứ. Trân trọng cảm ơn, tình cảm chân thành của mối quan hệ VN - Ấn Độ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện của Nghệ An và Ấn Độ ngày càng phát triển. Chúc ngài đại sứ và phu nhân cùng đoàn trong thời gian lưu lại Nghệ An sẽ có những kỷ niệm, dấu ấn tốt đẹp.



Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An