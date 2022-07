Bị nhắc nhở khi đi ăn trộm, 5 thanh niên phá nát ruộng dưa hấu của cụ ông

Sáng 5/7, Công an tỉnh Nghệ An thông tin chính thức về việc Công an huyện Diễn Châu đã điều tra và bắt giữ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Các đối tượng quay lại phá nát ruộng dưa hấu vì bực tức khi đi hái trộm dưa hấu bị người dân phát hiện và nhắc nhở. (Ảnh: Công an làm việc với các đối tượng vào tối ngày 4/7)

Danh tính 5 đối tượng lần lượt là Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005); Nguyễn Đức Phong (SN 2004) và Lê Trung Huấn (SN 2004), cùng trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào trưa ngày 2/7, các đối tượng đã trộm dưa hấu tại ruộng dưa của gia đình ông Phan Tôn (SN 1956, trú xã Diễn Kỷ, Diễn Châu). Hành vi của các đối tượng đã bị người dân phát hiện và nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì ăn năn hối cải, các đối tượng tỏ thái độ bực tức.

Đến trưa ngày 3/7, sau khi đi uống rượu về các đối tượng quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn trả thù bằng cách hái đi những trái dưa lớn và đập, dẫm nát toàn bộ những quả dưa sắp tới kỳ thu hoạch.

Ông Phan Tôn nằm khóc nghẹn bên ruộng dưa hấu bị đập, dẫm nát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, xác định vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người nông dân, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng điều tra làm rõ.

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ việc, chiều 4/7, Công an huyện Diễn Châu đã điều tra, làm rõ, bắt 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định số dưa bị hái trộm, phá nát vào khoảng 2,5 tạ.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông