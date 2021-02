Bị công an vây bắt, lúc đầu các con bạc bỏ chạy nhưng sau đó nằm la liệt vì quá mệt.

Nhiều con bạc nằm la liệt trong vườn bạch đàn vì... mệt (Ảnh: Người lao động)

Vào khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện Gò Quao đột kích vào khu vườn cây bạch đàn (thuộc ấp Thới Khương, xã Thới Quản) bắt quả tang hàng chục người đang tham gia lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền. Khi thấy có công an, một số con bạc đã nhanh chân bỏ chạy nhưng không thoát.

Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ 29 người, 1 bộ tài xỉu, 6 con gà, hơn 100 triệu đồng, hơn 35 xe máy, và nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc đánh bạc. Ổ bạc này đã tồn tại nhiều tháng nay, chủ yếu hoạt động vào ban ngày với thủ đoạn tinh vi như có người canh đường, cảnh giới từ xa để báo động khi thấy có người khả nghi đến gần. Vì vậy, đã gây rất nhiều khó khăn cho việc triệt xóa của cơ quan chức năng.

Hằng ngày, hàng chục con bạc từ các nơi tụ tập tại đây chơi lắc tài xỉu và đá gà với số tiền cá cược cho một lần ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiên Giang đột phá sới bạc lớn như vậy. Trước đó, Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Kiên Giang đã đăng tải thông tin về việc công an phường Vĩnh Quang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá bắt quả tang 20 đối tượng đang tham gia chơi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu đất trống thuộc khu phố Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang.

20 người cùng tang vật bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 20 người, 3 bộ tài xỉu, 20 điện thoại, 15 xe máy, số tiền gần 50 triệu đồng và nhiều vật dụng khác phục vụ việc đánh bạc. Đây là sự việc xảy ra vào ngày 05/03/2020, ngay sau Tết Nguyên Đán năm 2020.

