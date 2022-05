Bị chê lười làm việc, dùng dao đâm chết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung, SN 1981, trú tại thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra, tối ngày 26/4, Trung cùng anh N.V.C, SN 1988 trú tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội và một số người khác đến uống bia tại quán bia Hưng Liên ở ngõ 31, đường Ngô Miễn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Trong quá trình nhậu, giữa anh C và Trung xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau do anh C. nói Trung lười làm việc.

Sau đó, Trung lấy 1 con dao bầu trong khu bếp của quán bia đuổi theo anh C, đâm 01 nhát trúng vùng ngực phải của anh C làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tác giả: Phúc Thái

Nguồn tin: Báo Công lý