Bệnh nhân 91 nguy kịch, tổn thương phổi và gan nặng hơn

Sáng 14/4, Bộ Y tế vừa cho biết cả nước có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nam bệnh nhân số 91 (phi công, người Anh, 43 tuổi) vẫn trong tình trạng nguy kịch. Phim X-quang mới nhất biểu hiện tổn thương phổi, gan hoá nặng hơn. Ngoài ra, tình trạng rối loạn đông máu của bệnh nhân đã điều chỉnh tạm ổn.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân số 91 có kết quả xét nghiệm PCR ngày 12/4 dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau một ngày âm tính. Các bác sĩ cho biết vấn đề hiện tại của bệnh nhân chính là tình trạng rối loạn đông máu nặng, tổn thương phổi còn tiến triển xấu, bạch cầu tăng.

Sáng 14/4, bệnh nhân nằm yên, có dùng thuốc an thần, đồng tử hai bên đều, phản xạ ánh sáng tốt, tiểu khá hơn. Hiện tại bệnh nhân không sốt, đang dùng thuốc vận mạch liều thấp. Kết quả xét nghiệm ngày 13/4 xác định bệnh nhân vẫn dương tính với SARS-CoV2. Bệnh nhân tiếp tục được can thiệp điều trị, chỉnh liều thuốc theo diễn tiến, lọc máu và can thiệp ECMO.

Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - nơi đang điều trị tích cực cho bệnh nhân số 91. Ảnh: B.H.

Bên cạnh đó, một số bệnh nhân nặng vẫn tiếp tục được điều trị tích cực. Bệnh nhân 161 đã mở khí quản theo tư vấn của các chuyên gia. Bệnh nhân 19 (bác của bệnh nhân 17 ở Hà Nội) vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn.

Sáng nay, cả nước chưa ghi nhận ca mắc mới, tổng số người nhiễm virus là 265 ca. Trong đó, 160 người từ nước ngoài (60,4%), 105 người lây nhiễm trong cộng đồng (39,6%). Trong số các bệnh nhân, 9 ca đã có kết quả xét nghiệm một lần âm tính, 23 ca 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tác giả: Hà Quyên

Nguồn tin: zing.vn