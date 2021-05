Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm vì hóc hạt vải

Vải là một loại quả tốt cho sức khỏe nhưng cũng vô cùng nguy hiểm cho trẻ nhỏ bởi nguy cơ gây ra hóc, nghẹn.

Sáng 20/5, ông Nguyễn Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, một cháu bé 3 tuổi trên địa bàn không may bị tử vong do hóc hạt vải.

Vào khoảng gần 18h, ngày 19/5, trong lúc ở nhà với người thân, cháu Mai Huy K. (SN 2018, trú ở thôn chợ Mõ, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) lấy quả vải để ăn.

Trong lúc ăn, cháu K. không may bị hóc hạt vải, phát hiện sự việc người thân đã đưa đến Trạm Y tế xã để cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

"Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền đã đến để động viên, chia sẻ với gia đình", ông Chính cho biết thêm.

Các bác sĩ khuyến cáo, vải là một loại quả tốt cho sức khỏe nhưng cũng vô cùng nguy hiểm cho trẻ nhỏ bởi nguy cơ gây ra hóc, nghẹn. Nếu trẻ không may bị hóc, các bậc phụ huynh cần thực hiện ngay thủ thuật sơ cứu đúng cách và đưa trẻ nhập viện ngay lập tức. Tuyệt đối không cố gắng móc họng trẻ hay vuốt xuôi dị vật xuống.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí