Bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường khi gửi tại nơi giữ trẻ

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiến hành điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Theo anh Đức, tài xế xe ôm công nghệ cho biết, vợ chồng anh ly hôn và anh nhận nuôi cả 2 con, trong đó có con gái 17 tháng tuổi.

Do phải chạy xe ôm công nghệ, anh Đức gửi con lớn cho bà nội chăm sóc, còn bé gái 17 tháng tuổi anh phải gửi bên ngoài. Thông qua mạng xã hội, anh Đức biết bà P. (sống trong khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ) nhận giữ trẻ.

Anh Đức sau đó mang con gái tới gửi từ ngày 26/9, với số tiền là 5 triệu đồng/tháng. Sáng 6/11, anh Đức đang chạy xe ôm trên địa bàn quận 12, TPHCM thì nhận được thông báo về sức khỏe của con gái mình.

Bé gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 7 rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM nhưng đã tử vong.

Theo bệnh viện, bệnh nhi tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Vô cùng đau buồn, anh Đức sau đó đã đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 (nơi Bệnh viện Nhi đồng 2 tọa lạc) và Công an phường Phú Mỹ, quận 7 để trình báo.

