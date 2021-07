Bắt Tổng giám đốc Công ty Ngũ Hành Xanh lừa bán 61 xe ô tô

Ngày 26/7, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Quang Thanh (SN 1977; trú tạo Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh là Tổng giám đốc Công ty Ngũ Hành Xanh.

Đoàn Quang Thanh (ảnh do công an cung cấp)

Theo tài liệu điều tra, qua các mối quan hệ xã hội, Thanh có giới thiệu với anh K. (SN 1977; trú tại Vĩnh Phúc) là công ty của mình được Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật. Bộ Quốc phòng uỷ quyền giao dịch mua bán 61 chiếc xe ô tô thanh lý.

Do có nhu cầu mua xe, tháng 5/2020, anh K. đã ký hợp đồng với công ty của Thanh để mua số xe ô tô trên. Sau khi nhận được tiền, Thanh không giao được xe ô tô cho anh K. và sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân.

Biết mình bị lừa, anh K. đã đến cơ quan Công an trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành điều tra, xác minh công ty của Thanh không được Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng uỷ quyền giao dịch mua bán xe ô tô.

Các giấy tờ uỷ quyền mà Thanh cho anh K. xem đều là giả mạo của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân là 3,814 tỷ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/7/2021, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Quang Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông