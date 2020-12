Bắt thêm con trai đại gia Thiện 'Soi' - ông chủ căn biệt thự dát vàng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 2-12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "rửa tiền" và "cho vay nặng lãi" đối với ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", 55 tuổi, ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ), chủ căn biệt thự dát vàng ngay Quốc lộ 51.

Ngoài ông Thiện, con trai của ông này là Lê Thái Phong (20 tuổi) cũng bị bắt tạm giam ngay trong đêm, với vai trò đồng phạm.

Trước đó, đêm 1-12, công tác khám xét tại căn biệt thự dát vàng của ông Lê Thái Thiện được diễn ra trong nhiều giờ, hàng chục cán bộ công an đã khẩn trương tìm kiếm những bằng chứng liên quan đến vụ án.

Quá trình khám xét, công an phát hiện nhiều tài liệu đang bị ông Thiện tiêu hủy, đốt cháy. Lực lượng chức năng đã thu gom toàn bộ tài liệu còn lại chưa kịp cháy và những tài liệu khác liên quan.

Lê Thái Phong, con trai ông Thiện "Soi" bị bắt giữ

Thông tin ban đầu cho thấy ông Thiện cho nhiều người vay với lãi "cắt cổ" từ 3,5%/tháng, tương đương với 105%/năm. Dù biết nhưng nhiều người kinh doanh vẫn vay tiền của ông Thiện từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng. Khi các nạn nhân không trả đủ lãi, gốc, ông Thiện yêu cầu trả nợ bằng chủ quyền đất.Nhiều người đã tố cáo ông Thiện ra cơ quan công an.

Ông Lê Thái Thiện bị bắt giữ, khám xét nhà trong đêm

Thiện "Soi" được biết đến là chủ căn biệt thự dát vàng 24k nằm nay Quốc lộ 51. Ông Thiện còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc", có giá trị. Ông này cũng được biết là người chuyên đi làm từ thiện.

