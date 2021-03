Bắt thêm 2 nhân vật liên quan đường dây xăng giả "khủng"

Ngày 5-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt Dương Văn Mẫn (SN 1978, ngụ tỉnh Nam Định) là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ (SN 1984, ngụ Quận 8, TP HCM) là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09.

Mẫn và Mơ là 2 đối tượng nằm trong đường dây buôn bán xăng giả "khủng" do Phan Thanh Hữu cầm đầu vừa bị triệt phá.

Trịnh Xuân Mơ

Theo điều tra, hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn được các đối tượng sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu.

Ngày 6-2, khi lực lượng công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, 2 tàu trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm.

Sau đó, các đối tượng trên 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã tổ chức sơn sửa lại tàu nhằm che mắt lực lượng chức năng. Sau nhiều ngày truy tìm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và thu giữ 2 tàu trên tại cầu cảng sông Hậu, ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Dương Văn Mẫn

Đồng thời, công an tiến hành khám xét, bắt giữ và tiến hành khởi tố 2 thủy thủ và 1 thợ máy trên 2 tàu trên để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đến ngày hôm nay, công an tiếp tục bắt giữ hai thuyền trưởng của hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09. Trước đó, nhiều đối tượng được cho là những ông trùm của đường dây này đã bị bắt giữ.

Tác giả: Ng.Tuấn-X.Hoàng

Nguồn tin: Báo Người lao động