Bắt tạm giam giáo viên chủ nhiệm xâm hại nữ sinh lớp 5

Chiều 2-5, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Tám (44 tuổi, giáo viên Trường tiểu học và THCS Đông Long, huyện Tiền Hải) để điều tra về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điều 142 Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, chị Đ.T.X. (36 tuổi, trú xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã làm đơn tố cáo Đoàn Văn Tám (giáo viên chủ nhiệm lớp 5, Trường tiểu học và THCS xã Đông Long) có hành vi xâm hại con gái mình là cháu N.D.A. (11 tuổi) tới cơ quan chức năng huyện Tiền Hải.

Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đưa con gái chị X. đi giám định để làm căn cứ phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị X. cho biết sau khi gửi đơn trình báo cơ quan chức năng thì gia đình nhà thầy Tám có xuống nhà để xin lỗi, mong được tha thứ và được khắc phục hậu quả nhưng gia đình không đồng ý.

Theo chị X., sau khi bị xâm hại thì cháu A. có biểu hiện hoảng sợ, sống thu mình và hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với mọi người.

Đại diện ban giám hiệu Trường tiểu học và THCS xã Đông Long cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, thầy giáo bị tố cáo có hành vi xâm hại học sinh thì nhà trường đã tạm thời cho thầy Tám nghỉ công việc giảng dạy để làm việc với cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND xã Đông Long cho biết bố mẹ cháu N.D.A. ly hôn khi cháu được 9 tháng tuổi, cháu ở cùng mẹ. Từ lúc nhỏ tới năm 10 tuổi thì cháu ở cùng mẹ trên Hà Nội cho đến tháng 3-2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hà Nội tạm dừng cho các bé đến trường thì mẹ cháu đưa về quê ngoại tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải ở cùng ông bà ngoại.

Cháu A. sau đó theo học tại Trường tiểu học và THCS xã Đông Long và hiện là học sinh lớp 5, do thầy Đoàn Văn Tám làm giáo viên chủ nhiệm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

