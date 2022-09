Bắt quả tang nhóm đối tượng “phê” ma tuý tại Rastaman Pub

Pháp luật

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến các hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại quán Rastaman Pub.