Bắt "phi công" tống tiền người tình bằng clip “giường chiếu”

Ngày 18-3, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiền (SN 1993; ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2021, Hiền có quan hệ tình cảm với một phụ nữ (lớn hơn Hiền 3 tuổi) ở huyện Chợ Gạo và có quan hệ tình dục. Sau đó, Hiền nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của người phụ nữ này nên nhắn tin yêu cầu bạn gái đưa 200 triệu đồng, nếu không chung đủ tiền sẽ tung clip "giường chiếu" của 2 người lên mạng xã hội.

Do người phụ nữ này đã có chồng nên hoảng sợ và hẹn Hiền đến một nhà nghỉ để đưa đủ số tiền 200 triệu đồng. Dù nhận đủ tiền nhưng "phi công" này vẫn liên tục nhắn tin đòi… tình nên nạn nhân tố cáo với cơ quan công an. Sau khi vào cuộc, công an có đủ chứng cứ nên đã bắt khẩn cấp Hiền để điều tra.

Tác giả: M. SƠN

Nguồn tin: Báo Người lao động