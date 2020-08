Bắt 'nữ quái' 9X lừa đảo 3,5 tỷ đồng qua facebook ảo

Đối tượng Ngọc tại CQĐT

Ngày 4/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào tháng 6/2020, qua nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phát hiện nhiều tài khoản facebook có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nổi lên có tài khoản mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi.