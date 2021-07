Bắt nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 6/7, tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke tại xóm 4 xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1,986 gam ketamine, 3 đĩa sứ, 3 thẻ nhựa, cùng các đồ vật khác liên quan. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức cho biết căn cứ tài liệu điều tra Công an huyện đã tạm giữ hình sự các đối tượng Đinh Văn Hùng, Đinh Văn Quý, Bùi Quốc Ngọc và Đặng Đình Thọ, đều sinh năm 1995, cùng trú tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Quách Thành Đạt (sinh năm 2003; trú tại xã Cam Nông, huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: laodongthudo.vn