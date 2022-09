Bắt nhóm đối tượng đánh bạc hàng chục tỷ đồng trên mạng

Ngày 22/9, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc với tổng số điểm ảo giao dịch trong tài khoản là hơn 24,3 tỷ đồng, tương đương với số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đấu tranh bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Văn Mạnh (SN 1983), Lê Văn Tuấn (SN 1986), Trương Văn Ngọc (SN 1991) cùng trú tại thôn Sơn Đình 1 và Hoàng Quang Chiến (SN 2003) trú tại thôn Sơn Đình 2, cùng xã Thanh Lâm (Lục Nam) về hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh xác định từ tháng 2/2019 đến nay, Lê Văn Mạnh đã tạo lập và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 trong ứng dụng M88 để thực hiện hành vi mua bán điểm ảo (tiền ảo trong trò chơi) với tổng số điểm ảo giao dịch trong tài khoản của Lê Văn Mạnh là hơn 24,3 tỷ đồng, tương đương với số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Lê Văn Mạnh, Hoàng Quang Chiến, Lê Văn Tuấn, Trương Văn Ngọc.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đấu tranh, mở rộng vụ án.

