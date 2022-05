Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Cục trưởng Cục thuế

Chiều 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí” đối với bị can Mai Hắc Lợi (SN 1962), Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên và Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976), Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên.

Cơ quan ra lệnh bắt hai bị can này là Viện KSND tỉnh Phú Yên để đảm bảo công tác điều tra vụ án liên quan đến cuộc đấu giá 262 lô đất nhà ở liền kề ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa (Phú Yên).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên hồi cuối tháng 8/2021. Ảnh: Hữu Toàn

Như CAND online đã thông tin, giữa tháng 5/2016, HĐND tỉnh Phú Yên có quyết định phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị (KĐT) Nam Tuy Hòa, giai đoạn 1 ở phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa trên diện tích 54,79 ha trong thời hạn 3 năm (2016-2018). Quy mô dự án quy hoạch phân lô chi tiết 1/500 và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hơn 49ha với tổng dự toán kinh phí đầu tư gần 319 tỷ đồng.

Trong lúc dự án còn đang triển khai nhưng ngày 27/10/2016, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) do ông làm Chủ tịch, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Mai Hắc Lợi làm Phó Chủ tịch Thường trực cùng 9 thành viên đại diện Sở Tài chính, Sở TN-MT, Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng, Thanh tra, Cục thuế, BQL Khu Kinh tế; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên và UBND TP Tuy Hòa. Ba ngày sau đó, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định phê duyệt giá đất để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền SDĐ phía bắc KĐT Nam Tuy Hòa với tổng diện tích gần 16ha, trị giá 784,2 tỷ đồng, trong đó có 262 lô đất nhà ở liền kề với giá khởi điểm gần 161 tỷ đồng...

Kết quả điều tra cho thấy hành vi của ông Nguyễn Chí Hiến cùng 4 đồng phạm đã vi phạm các quy định của Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản cùng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Thông tư liên Bộ TN-MT – Bộ Tư pháp về nguyên tắc miễn giảm, thu tiền sử dụng đất, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản... gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Mai Hắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên cuối tháng 8/2021. Ảnh: Hữu Toàn.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên còn xác định khi bán lại 262 lô đất, bà Ngô Thị Điều đã ghi giá thấp hơn thực tế, gây thất thu ngân sách nhà nước về khoản thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó có khoản tiền trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 3,36 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Điều về tội “Trốn thuế”, đến ngày 1/4/2022, vụ án này đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 4/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giạm về tội danh nêu trên đối với cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến (SN 1960) và cựu Phó Giám đốc, phụ trách Sở Tài chính tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Nở (SN 1964) .

Một góc đô thị Nam Tuy Hòa - nơi có 262 lô đất nhà ở liền kề được bán đấu giá sỉ và giảm giá bất thường. Ảnh: Hữu Toàn.

Mở rộng điều tra, đến ngày 24/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy và Ngô Quang Phú (SN 1980), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 3 bị can này được áp dụng biện pháp ngặn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có kết luận điều tra đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án này, ngày 13/5, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy.

Trước đó vào giữa tháng 1/2022, hai bị can Nguyễn Chí Hiến và Nguyễn Thị Nở đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ lệnh tạm giam sang tại ngoại theo bảo lãnh của gia đình và bị tạm hoãn xuất cảnh.

