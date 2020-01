Bất ngờ lý lịch của giang hồ sống ảo Trường “con” Nam Định vừa bị bắt

Theo Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án cất vó Trường “con” đã có từ đầu tháng 12/2019 khi Phòng CSĐT về tội phạm ma túy công an tỉnh phát hiện đường dây buôn ma túy từ các huyện miền núi Nghệ An về TP.Vinh (Nghệ An) rồi chuyển đến các tỉnh, TP khác tiêu thụ. Rạng sáng 3/1, trên QL7 qua xã Lạng Khê (H.Con Cuông, Nghệ An), lực lượng cảnh sát phát hiện nhóm của Trường đi trên ô tô bán tải nên tổ chức vây bắt. Bị vây chặt, nhóm này cố thủ trên xe, sau đó tài xế lái xe bán tải tông thẳng vào xe của lực lượng chức năng để tẩu thoát, khiến 2 ô tô của lực lượng làm nhiệm vụ bị hư hỏng. Cảnh sát sau đó đã nổ súng chỉ thiên và bắn thủng lốp xe ô tô bán tải. Chiếc xe của nhóm Trường vẫn tiếp tục chạy thêm khoảng 700 m thì dừng lại. Ngay sau khi Trường cùng đồng phạm mở cửa xe định tẩu thoát, lực lượng cảnh sát ập đến khống chế, bắt giữ.