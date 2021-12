Bất ngờ bị nhắc lại scandal "xé giấy nợ 1,5 tỷ", Hoa hậu Thùy Tiên phản ứng ra sao?

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa khiến các fan sắc đẹp nước nhà có một đêm mất ngủ khi đăng quang ngôi vị cao nhất, mang lại thành tích khủng cho Việt Nam.

Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí rộn ràng khi Thùy Tiên trở thành Hoa hậu thì dường như có một người không vui cho lắm, đó là chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang.

Chuyện là Đặng Thùy Trang bất ngờ đào lại vụ Thùy Tiên xé giấy nợ liên quan đến khoản tiền 1,5 tỷ đồng đã diễn ra vào năm 2019. Được biết, thời điểm đó, Đặng Thùy Trang đăng đàn khẳng định đã hỗ trợ Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng để người đẹp 9X chuẩn bị trang phục, son phấn đầu tư cho cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ.

Tuy nhiên, chị gái Đặng Thu Thảo cho biết sau khi Thùy Tiên đạt được danh hiệu Á khôi thì trốn tránh và có ý không trả nợ nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, đoạn clip Thùy Tiên giằng co, xé giấy nợ còn gây xôn xao thời điểm đó. Trong 1 buổi gặp gỡ truyền thông ngay sau khi sự việc xảy ra, Thùy Tiên khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền 1,5 tỷ đồng nào, cô và luật sư sẽ nộp đơn nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thực hư.

Sau khi Thùy Tiên đăng quang, Đặng Thùy Trang vẫn liên tục tố tân Hoa hậu mua giải nơi đất khách.

Trong một buổi livestream cách đây không lâu, Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã chia sẻ về scandal năm nào. Cô nói: "Hành động gây sốc thì mình tự nhận là mình có. Thời điểm đó, một Thùy Tiên nóng tính và bộc trực, quá con nít nên không kiểm soát được hành động, làm buồn lòng rất nhiều người.

Lúc đó, mình còn có suy nghĩ rằng mình làm vậy để bảo vệ bản thân, đâu có sai đâu. Nhưng càng lớn lên thì mình mới nhận ra 1 điều là phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh trước mọi người. Mình biết nhận lỗi sai, chưa bao giờ Tiên chối bỏ mình hồi trước cả nhưng mình vẫn cố gắng cho mọi người thấy được cái mặt tốt của mình.

Không phải lúc nào mình cũng được mọi người yêu thích cả, đôi lúc có những tính cách mà họ không thích. Nhưng con người của Tiên không phải chỉ trong cái clip mà hồi 3 năm trước bị tung lên, nó không thể hiện toàn bộ bản thân mình".

Thùy Tiên chia sẻ về scandal

