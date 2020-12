Bắt ma túy, phát hiện đường dây làm giấy tờ giả quy mô "khủng"

Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp hai anh em Đỗ Phi Hồ (sinh năm 1996) và Đỗ Hồng Phúc (2001) liên quan đến đường dây làm giả con dấu và các loại giấy tờ của cơ quan chức năng, với quy mô lớn.

Trước đó, như báo Dân Trí đã đưa tin, vào sáng 26/12, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã ập vào căn nhà tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 do hai anh em Hồ và Phúc thuê để tổ chức buổi "tiệc" ma túy với 8 đối tượng khác, thu giữ 4 bịch ni lông chứa ma túy đá, 1 đĩa sứ dùng để đựng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Ngoài ra, khi khám xét căn nhà này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện đây cũng chính là tụ điểm của đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu giả của tổ chức cơ quan nhà nước.

Hai anh em Đỗ Phi Hồ và Đỗ Hồng Phúc bị lực lượng công an bắt giữ

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều mẫu dấu bằng nhựa của công an các địa phương trên cả nước, một máy tính, 2 máy in, 1 máy ép nhựa... được sử dụng để làm giả tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức như: giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe... và một số tài liệu giả đã vừa làm xong.

Tiến hành kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận có tất cả 745 mẫu dấu và mẫu tên của công an các đơn vị địa phương trên cả nước.

Qua bước đầu làm việc tại cơ quan công an, Hồ và Phúc khai nhận, đã liên lạc mua số mẫu dấu nhựa nói trên với giá 26 triệu đồng, thông qua mạng xã hội với mục đích để làm giả các tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Lợi dụng chủ trương cấp thẻ căn cước công dân mới thay cho CMND cũ của nhà nước, các đối tượng đã giới thiệu bán thẻ căn cước công dân giả để thu lợi bất chính. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng mạng xã hội để tìm những người có nhu cầu về bằng cấp, giấy tờ liên quan để làm giả, bán lấy tiền.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí