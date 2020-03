Bắt kẻ đi uống rượu về đánh chết người rồi khai... bị trộm chè

Ngày 9- 3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt giữ Mạc Văn Liệu (53 tuổi, trú xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, đêm 2-3, người dân và người thân đi tìm và phát hiện ông Mạc Văn Hoạt (52 tuổi, trú xóm Mới, xã Yên Hợp) nằm bất động trong vườn cây chè.

Cảnh sát đưa Mạc Văn Liệu ra thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an Nghệ An.

Người thân đã đưa ông Hoạt về để cứu chữa, nhưng sau đó ông tử vong. Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì xác định ông Hoạt tử vong là do bị đánh dẫn đến vỡ hộp sọ.

Công an huyện Quỳ Hợp xác định đây là vụ án mạng nên tích cực điều tra, truy tìm, bắt thủ phạm. Phải sau một ngày bắt giữ và đấu tranh, nghi can Liệu mới khai, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liệu khai, chiều tối 2-3, Liệu đi uống rượu tại đám cưới về nhà thì phát hiện ông Hoạt đang chặt trộm chè trong vườn của nhà của gia đình Hoạt. Lúc đó, Liệu đã dùng gậy tre đánh hai phát vào vùng đầu của ông Hoạt và đẩy ông ngã xuống vườn chè.

Liệu không đưa ông Hoạt đi cấp cứu mà gọi điện cho người nhà đến đưa ông Hoạt về nhà ông cứu chữa, nhưng ông Hoạt đã tử vong sau đó.

Được biết, vợ ông Hoạt mất sớm, thời gian qua ông cố gắng làm nông nuôi ba người con.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh