Bắt kẻ cầm đầu nhóm đối tượng giả danh công an chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng

Ngày 14/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lục Nam (Bắc Giang) vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Phi (SN 1990, trú xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, Bắc Giang) ra đầu thú. Phi là kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 8/2017, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An liên tiếp nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức nhận được điện thoại của nhân viên tổng đài thông báo nợ cước điện thoại. Khi nạn nhân khẳng định không nợ cước viễn thông thì được các đối tượng nối vào số máy có đuôi 113.

Đối tượng Nguyễn Văn Phi.

Một người xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo nghi ngờ những người này liên quan đến hoạt động rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bí mật chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cho chúng để phục vụ điều tra kèm theo lời cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền khi kết thúc điều tra. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt bằng thủ đoạn này là 3,3 tỉ đồng.

Ngày 3/9/2017, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Phạm Đình Luận (SN 1993), Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Phi (SN 1999), đều trú xã Hương Mỹ, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Nhóm đối tượng Luận, Thu, Phi bị tuyên án.

Các đối tượng khai nhận, kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Phi (anh họ của vợ Luận), hiện Phi đang ở nước ngoài. Nguyễn Văn Phi qua mạng xã hội, nhờ Luận tìm mua các tài khoản ngân hàng với giá 3 triệu đồng/thẻ. Sau khi bị hại chuyển tiền vào thẻ ATM, 3 đối tượng rút tiền rồi chuyển cho Phi, chỉ giữ lại 20%. Mọi bước trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Phi thực hiện, Luận, Thu và Phạm Đình Phi không biết.

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 14 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Phi. Mới đây, Phi trở về địa phương và ra đầu thú. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong