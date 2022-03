Bắt hiệu trưởng và thủ quỹ trường tiểu học

Chiều 21/3, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Quang đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với bà Lê Thị Tới - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hảo và thủ quỹ nhà trường là bà Phùng Thị Nhan, do có hành vi liên quan đến thu chi, tài chính và chế độ chính sách của giáo viên và học sinh.

Theo cơ quan công an, vào năm 2020 và 2021, sau khi có đơn phản ánh của các bậc phụ huynh gửi đến nhiều cơ quan liên quan phản ánh về các khoản thu chi, tài chính đầu năm học của nhà trường, UBND huyện Bắc Quang đã thành lập đoàn thanh tra và phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm nên chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra.

Được biết, trường tiểu học Vĩnh Hảo hiện đang trong quá trình xây dựng thành trường chuẩn quốc gia (Ảnh: Giào Họ).

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng với các bị can trên để điều tra làm rõ.

Được biết, huyện Bắc Quang cũng đã thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm trong vấn đề thu chi tại trường Tiểu học Vĩnh Hảo.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí