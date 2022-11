Bắt giữ thành viên hội những người đam mê mã tấu

Khoảng 14h ngày 4/11, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An phối hợp đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình (TP.HCM) phát hiện Nguyễn Anh Vũ đang giao bưu phẩm bên trong có 2 còng số 8 bằng kim loại cho người giao hàng, nên đã tiến hành kiểm tra.

Tiến hành khám xét nơi ở của Vũ tại địa chỉ C108 khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cơ quan điều tra phát hiện Vũ tàng trữ 232 đao, kiếm các loại, 5 roi điện, 18 đèn pin và đã lập biên bản tạm giữ số tang vật trên.

Vũ bị bắt giữ để điều tra.

Vũ khai nhận các công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trên được Vũ đặt mua trên mạng xã hội Facebook từ “Hội những người đam mê mã tấu, đao, kiếm và đồ công cụ hỗ trợ”.

Sau đó, Vũ tạo tài khoản Facebook có tên “Tự vệ tôm” và đăng hình ảnh mặt hàng: đao, kiếm, còng số 8, roi điện… để bán lại cho những người khác trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương nhằm kiếm lời.

Tác giả: Dương Bình

Nguồn tin: zingnews.vn