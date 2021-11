Bắt giữ 2 vụ vận chuyển 3 cá thể tê tê quý hiếm

Ngày 8/11, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số đối tượng trong và ngoài huyện có biểu hiện móc nối với nhau để mua bán, vận chuyển các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm sau đó đem đi tiêu thụ ở các địa bàn khác nhau.

Đối tượng Hoàng Quốc Dũng và 2 cá thể tê tê bị thu giữ.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Công an các xã trên địa bàn để tập trung xác minh, tổ chức lực lượng bắt giữ, xử lý. Chỉ trong hai ngày 4/11và 6/11, Công an huyện Nghi Lộc đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể: Vào lúc 19h15’ ngày 6/11, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường 536 thuộc địa bàn xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy đồng chủ trì Công an các xã: Nghi Xá, Khánh Hợp phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Quốc Dũng (SN 1969) trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông về hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tang vật thu giữ gồm 2 cá thể tê tê java có khối lượng 14kg, 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 4/11, tại tuyến đường Quốc lộ 48E thuộc địa phận xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Công an Nghi Lộc cũng phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Ky (SN 1965) trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành khi Ky đang vận chuyển 1 túi ni lông bên trong chứa 1 cá thể động vật là tê tê java có khối lượng 7kg.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận, 3 cá thể tê tê được các đối tượng mua tại khu vực biên giới rồi bán lại nhằm kiếm lời. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã bàn giao 3 cá thể tê tê java cho lực lượng kiểm lâm vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc, thả lại tự nhiên theo đúng quy định.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân