Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường sông

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/12/2020, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An đang làm nhiệm vụ khu vực bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã phát hiện 02 người dân là Lộc Văn Hữu, sinh năm 1988, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Lô Thị Long, sinh năm 1987, cùng trú tại địa chỉ trên, đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam, qua sông Nậm Mộ .

Lấy lời khai hai đối tượng.

Qua lấy lời khai ban đầu, 2 vợ chồng Lộc Văn Hữu và Lô Thị Long, khai nhận, xuất cảnh sang Lào để làm công, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid nên không có việc làm, đã tìm cách trở về Việt Nam. Trong quá trình trở về do lo sợ bị cách ly, 2 đối tượng đã đi bộ đến khu vực giáp biên giới và nhờ thuyền của người dân để nhập cảnh vào Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19, hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An