Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại biên giới

Thực hiện Kế hoạch tháng cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, ngày 11/6, tại bản Phà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an huyện Quế Phong đã phát hiện, bắt giữ quả tang đối tượng Lương Văn Lý, SN 1997, thường trú tại bản Liên Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.Tại hiện trường các trinh sát thu giữ tang vật là 0,18gam c.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Hiện, Đồn Biên phòng Tri Lễ đang điều tra mở rộng, hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An