Bắt giam nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, đe dọa giết người

Ngày 18/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" theo Điều 157 BLHS 2015.

Các đối tượng được đưa đến nơi anh T. bị giam giữ để thực nghiệm hiện trường.

Theo đó, nhóm đối tượng nói trên gồm: Đào Duy Thắng (46 tuổi), Văn Hồng Mẫn (32 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột); Nguyễn Văn Đô (40 tuổi, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Duy Trọng (38 tuổi, trú tại TP Hà Nội).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng tháng 5/2021, anh Nguyễn Văn Nhất T. (31 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) có quen biết và vay mượn của bà Trần Thị Thắm (47 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) 4,4 tỉ đồng.

Đối tượng Đô (người mặc áo trắng) diễn tả lại hành động dùng chân đánh anh T.

Đến hạn trả nợ, anh T. chưa có tiền để trả. Sau nhiều lần đòi tiền không được, bà Thắm đã thuê Đào Duy Thắng đi đòi giúp khoản nợ trên. Sau đó, Thắng đã gọi thêm các đối tượng trên cùng đi đòi nợ.

Khoảng 9h ngày 4/6/2021, bà Thắm hẹn anh T. đến nhà mình ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, bà Thắm đã khóa trái cửa để nhóm của Thắng khống chế, bắt giữ, đánh đập anh T.

Sau đó, các đối tượng ép anh T. lên xe ô tô chở đi nhiều nơi. Cùng ngày, các đối tượng đưa anh T. đến huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông và đe dọa sẽ đưa nạn nhân ra nước ngoài giết, bán thận lấy tiền. Đến đêm 4/6, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, anh T. đã lấy được điện thoại và gửi định vị cho người thân.

Một đối tượng dùng tay đánh anh T.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng cử lực lượng đến tỉnh Đắk Nông giải cứu nạn nhân. Đến khoảng 0h ngày 5/6, lực lượng Công an đã áp sát vị trí giam giữ, vây bắt được nhóm đối tượng, giải cứu anh T..

Làm việc với cơ quan Công an, anh T. cho biết, quá trình bị bắt giữ, các đối tượng đã dùng tay chân đánh đập, dao đe dọa giết, rồi dọa sẽ đưa anh ra nước ngoài bán thận lấy 1,5 tỉ đồng. Sau đó, anh T. đã lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, tìm cách gửi định vị cho người thân.

Quá trình điều tra, thực nghiệm hiện trường tại một khách sạn ở huyện Đắk Mil - nơi giam giữ anh T., các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, liên quan đến vụ án này, còn có thêm đối tượng tên Hải hiện đang bỏ trốn. Do đó, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột yêu cầu đối tượng Hải cần sớm đến cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột trình diện, khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

Tác giả: Nguyễn Chính

Nguồn tin: baovephapluat.vn