Bắt đối tượng nhiều lần đưa bạn gái 13 tuổi vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn"

Ngày 10/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trần Văn Long về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Ngày 30/8/2022, Công an huyện Tam Dương nhận được đơn trình báo của gia đình cháu D.L. (SN 2009 ở TT Hợp Châu - Tam Đảo) về việc gia đình phát hiện cháu L. đang ở trong một nhà nghỉ thuộc xã Hoàng Hoa, Tam Dương cùng với Trần Văn Long (SN 24/5/2004, trú thôn 3, Hoàng Hoa, Tam Dương). Qua tìm hiểu gia đình được biết Long đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu L tại nhà nghỉ này.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã tiến hành điều tra xác minh. Quá trình điều tra xác định do có quan hệ tình cảm nên Trần Văn Long đã nhiều lần đưa cháu L. đến nhà nghỉ trên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L. Tại các thời điểm này cháu L chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trần Văn Long về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi quy định tại điều 145 Bộ luật hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn