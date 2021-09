Bắt đối tượng cho nữ đại gia bất động sản vay với lãi suất cắt cổ 365 %/năm

Chiều ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng Trần Thị Thu Tâm (sinh năm 1974, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1971, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đối tượng Trần Thị Thu Tâm.

Cơ quan điều tra đã thực hiện bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Thu Tâm và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Tố Nga.

Trần Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Tố Nga là 2 đối tượng liên quan đến vụ án Đào Thị Như Lệ - đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà .

Theo hồ sơ vụ án, với mục đích thu lợi bất chính, Trần Thị Thu Tâm, Nguyễn Thị Tố Nga, Trần Thu Hà (đối tượng đã bị bắt trước đó) đã cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần với nhiều khoản tiền từ 14-46,5 tỷ đồng, lãi suất 1%/ngày, tương ứng 365%/năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định của pháp luật.

Trong đó, Trần Thị Thu Tâm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Trần Thu Hà trực tiếp thực hiện cho vay lãi nặng; Nguyễn Thị Tố Nga là người giúp sức.

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Nga (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng cung cấp).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thị Thu Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỷ đồng; Trần Thu Hà đã thu lợi bất chính số tiền hơn 460 triệu đồng; Nguyễn Thị Tố Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 185 triệu đồng; Nga và Hà thu lợi bất chính chung số tiền hơn 120 triệu đồng.

Trần Thị Thu Tâm và Trần Thu Hà cùng chung tiền cho Đào Thị Như Lệ vay lãi nặng nên ngoài chịu trách nhiệm về số tiền đã thu lợi bất chính thì Tâm còn tham gia với vai trò đồng phạm; tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Tố Nga đưa tiền cho Trần Thu Hà để cho Đào Thị Như Lệ vay. Ngoài ra, Hà và Nga còn cùng góp chung 200 triệu đồng để cho Lệ vay. Nga không biết về số tiền cho vay của Trần Thị Thu Tâm, Trần Thu Hà.

Vì vậy, Nga phải chịu trách nhiệm về số tiền thu lợi bất chính mà mình đã thu được và số tiền thu lợi bất chính của khoản góp chung 200 triệu đồng với Hà; tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã ra thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" nêu trên.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thu thập một số thông tin, tài liệu, dữ liệu, có dấu hiệu về việc các đối tượng Tâm, Hà, Nga thực hiện việc cho vay lãi nặng đối với nhiều người, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cho những ai đã vay lãi nặng của các đối tượng nêu trên biết, liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để được giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Như đã Dân trí đã đưa tin, Đào Thị Như Lệ là nữ đại gia bất động sản trong vụ vỡ nợ lớn nhất TP Đà Nẵng với các khoản nợ hơn 500 tỷ đồng. Để trả nợ, Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) cho mượn hơn 20 sổ đỏ của công dân làm thủ tục gửi tại văn phòng. Số sổ đỏ bị Lệ mang đi thế chấp, vay nặng lãi trả nợ xoay vòng. Từ vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đào Thị Như Lệ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với Lệ và Dương Thị Ngọc Anh, đồng thời đưa những chủ nợ cho vay nặng lãi ra đối diện pháp luật.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí