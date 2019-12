Bắt cặp đôi bị truy nã vì tội lừa bán đất “trên trời”, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Ngày 18/12, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, buổi chiều 17/12, đơn vị đã tiến hành di lý 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Tạ Thị Hòa (SN 1986) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1981, cùng trú ở xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về nơi giam giữ theo quyết định truy nã số 05 và 06 ngày 30/10/2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạ Thị Hòa và Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, ngày 26/11/2018 mặc dù Vinh và Hòa không phải chủ hợp pháp của thửa đất nhưng đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán thửa đất số 168 tờ bản đồ PL2 ở thôn Non, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm cho vợ chồng ông Trịnh Xuân Lộc và bà Nguyễn Thị Láng trú ở thôn Đồi Ngang, xã Thanh Lưu để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng (tiền đặt cọc mua đất) của vợ chồng ông Lộc bà Láng, Vinh và Hòa bỏ trốn vào xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sinh sống.

Đến ngày 16/12/2019, qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với cục Cảnh sát hình sự bộ Công an và Công an xã Long An bắt giữ Vinh và Hòa.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Hòa và Vinh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin