Bắt cán bộ Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa "dởm"

Ngày 22-4, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Xuân Hòa (SN 1992; ngụ xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đỗ Xuân Hòa tại cơ quan công an



Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác của anh B.X.C. (SN 1984; ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về việc anh bị Đỗ Xuân Hòa giả danh là cán bộ Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định năm 2020, anh C. có tìm hiểu thông tin để thuê lại khu đất có diện tích 2 ha của ông Lê Đình Đạm (SN 1972; ngụ xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn). Thông qua sự giới thiệu của người quen, anh C. đã gặp Đỗ Xuân Hòa và nghe Hòa tự giới thiệu là cán bộ của Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa, có thể xin chuyển đổi được đất hợp đồng 5 năm thành đất 49 năm.

Tin tưởng Hòa, anh C. chuyển trước cho Hòa 400 triệu đồng để xin chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất mà anh C. đã thầu lại của ông Lê Đình Đạm.

Sau khi nhận tiền, Hòa đã không thực hiện theo lời hứa giao giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ phía cho anh C. Nghi ngờ mình bị lừa, anh C. đã lên UBND huyện Triệu Sơn hỏi thì mới phát hiện mình đã bị lừa nên đã làm đơn báo công an.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động