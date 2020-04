Bắt 2 xe tải chở lợn từ cửa khẩu về Nghệ An tiêu thụ

Ngày 22/4, lực lượng quản lý thị trường Quảng Bình đã khám xe tải mang BKS 37C-334.86 do ông Nguyễn Tất Hiền (sinh năm 1982, thường trú tại Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và xe tải mang BKS 38C-132.08 do ông Lê Duy Khiêm (sinh năm 1993, thường trú tại Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe tải mang BKS 37C-334.86 vận chuyển 153 con lợn còn sống, xe tải mang BKS 38C-132.08 vận chuyển 189 con lợn còn sống. Tổng cộng 342 con lợn, trị giá tang vật ước tính hơn 1,9 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được hồ sơ, thủ tục kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định. Đồng thời, 2 tài xế khai báo số lợn nêu trên được vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang trên đường ra thành phố Vinh, Nghệ An tiêu thụ.

Quản lý thị trường Quảng Bình đã làm thủ tục chuyển giao cho Chốt kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Hùng

Nguồn tin: zing.vn