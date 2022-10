Bắt 17 nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc

Your browser does not support the video tag.

Clip nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc Vụ nổ súng xảy ra lúc 11h23 tại Phú Quốc khiến 2 người chết, 4 người bị thương. Cảnh sát đã bắt được 17 nghi can.

Chiều 27/10, lực lượng của Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn còn bảo vệ hiện trường vụ nổ súng xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Người dân cho biết họ nhìn thấy 2 người gục chết tại chỗ, 4 người được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ súng tại Bến Tràm, Phú Quốc. Ảnh: Việt Nhân.

Nói với Zing, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng xác nhận 2 người chết, 4 người bị thương. Trong đó, một người rất nguy kịch đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Theo ông Hưng, cảnh sát đã bắt được 17 nghi can và đang truy tìm những người còn lại. Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để điều tra các nghi can về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh từ camera của người dân cho thấy vụ nổ súng xảy ra lúc 11h23. Lúc này, có 2 xe 7 chỗ và một xe 16 chỗ đậu trên đường cạnh con suối.

Một nạn nhân đang nguy kịch. Ảnh: Việt Nhân.

Sau khi 2 nhóm với hơn 20 người cự cãi và rượt đuổi nhau, người dân nghe 12 tiếng súng nổ. Không chỉ dùng súng, những người mang khẩu trang che kín mặt còn cầm mã tấu rượt đuổi và truy tìm đối phương trong căn nhà đang xây dựng.

Những nạn nhân tử vong và bị thương có nhiều viên đạn chì của súng hoa cải găm vào cơ thể.

