Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có tân Giám đốc

Lãnh đạo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho Đc Hoàng Văn Minh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An kể từ ngày 01/02/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn bày tỏ sự tin tưởng tân Giám đốc BHXH Nghệ An sẽ phát huy được năng lực, trình độ, kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với tập thể BHXH Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ của BHXH Việt Nam và tỉnh Nghệ An giao.

Đồng chí Phạm Lương Sơn đề nghị tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, đó là: Đẩy mạnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, hướng đi để đạt được mục tiêu kép của ngành là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tối ưu hóa nguồn quỹ BHXH…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành BHXH tỉnh phát triển, hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng đồng chí tân giám đốc với kinh nghiệm, năng lực tốt sẽ nhanh chóng tiếp cận, hòa nhập để cùng với tập thể BHXH Nghệ An thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Hoàng Văn Minh hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tốt những thành quả mà BHXH Nghệ An đã đạt được trong những năm qua, đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động vượt qua khó khăn để xây dựng BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu của BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Khánh Tâm

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn