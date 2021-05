Bảo hiểm Bảo Long lừa dối, làm khó khách hàng trong việc chi trả tiền bồi thường?

Chiếc xe của ông Trần Văn Phương.

Bảo hiểm Bảo Long lừa dối khách hàng?

Năm 2019, ông Trần Văn Phương là chủ xe 37A 637.13 tham gia bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung bộ, địa chỉ số 106A, đường Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) theo GCN BH số XO19-0183222 cấp ngày 16/12/2019.

Ngày 2/9/2020, trong quá trình lưu thông trên đường thuộc địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An), tài xế Trần Văn Phương điều khiển xe 37A 637.13 đã va chạm với xe 30Z 3655.

Vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và lái xe Trần Văn Phương cũng đã thông báo tổn thất xe cho Công ty Bảo hiểm Bảo Long.

Ngày 12/9/2020, Công an huyện Diễn Châu đã hoàn tất hồ sơ “Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông” giữa 2 phương tiện trên và cung cấp hồ sơ cho các bên liên quan để giải quyết thanh toán bảo hiểm sau này. Trong đó, Công an huyện Diễn Châu cũng đã xác định rõ lỗi của các bên liên quan trong vụ tai nạn giao thông nói trên.

Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, đối với lái xe Trần Văn Phương, điều khiển xe ô tô BKS 37A 637.13 không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Đối với lái xe Trương Thanh Bính điều khiển xe 30Z 3655 không có lỗi trong vụ tai nạn giao thông nói trên.

Sau khi Công an huyện Diễn Châu hoàn tất biên bản vụ tai nạn giao thông, khách hàng cũng đã cung cấp các hồ sơ liên quan cho Công ty bảo hiểm Bảo Long để nhanh chóng thanh toán, chi trả tiền bồi thường.

Nhưng phải hơn 2 tháng sau (19/11/2020), phía công ty bảo hiểm Bảo Long mới gửi văn bản cho Công an huyện Diễn Châu về việc “Trưng cầu lỗi trong vụ tai nạn giao thông xe 37A 637.13” do đích thân ông Bùi Huy Thắng, Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung bộ ký. Cho rằng, chưa nhận được văn bản phúc đáp, ngày 6/4/2021, phía công ty bảo hiểm Bảo Long tiếp tục có công văn với nội dung như trên gửi công an huyện Diễn Châu.

Đồng thời, sau nhiều lần “gõ” cửa Công ty bảo hiểm Bảo Long để đề nghị thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm với tổng chi phí sửa chữa xe: 39.177.600 đồng (sai khi trừ tiền khấu hao lốp và tiền khấu trừ/vụ còn 37.885.600) thì cùng ngày 6/4 trên, công ty này mới có văn bản phúc đáp cho ông Trần Văn Phương với nội dung: “Sau khi nhận được công văn phúc đáp của Công an huyện Diễn Châu, Bảo Long Bắc Trung bộ sẽ thông báo cho ông Trần Văn Phương kết quả giải quyết vụ tai nạn nói trên”. Vì vậy, ông Trần Văn Phương lại tiếp tục phải chờ "dài cổ" để nhận tiền thanh toán bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm Bảo Long Bắc Trung bộ thông báo cho ông Trần Văn Phương.

10 ngày sau đó (16/4), Công ty bảo hiểm Bảo Long đã có văn bản thông báo giải quyết bồi thường cho ông Trần Văn Phương hết sức bất ngờ.

Theo Công ty bảo hiểm Bảo Long thông báo cho khách hàng xuất hiện tình tiết mới sau khi căn cứ vào biên bản giải quyết vụ tai nạn giữa 2 xe trên của Công an huyện Diễn Châu.

Đó là, việc ngoài lỗi của tài xế Trần Văn Phương không thay đổi, thì trong thông báo này, lái xe Trương Thanh Bính điều khiển xe ô tô 30Z 3655 cũng có lỗi khi “không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên”.

Vì vậy, công ty bảo hiểm Bảo Long thông báo với khách hàng cho rằng đó là lỗi hỗn hợp của 2 lái xe. Do đó, số tiền duyệt bồi thường cho xe 37A 637.13 là 50/50. Cụ thể, Công ty bảo hiểm Bảo Long chỉ chi trả là 37.885.600 *50% = 18.942.800 bao gồm VAT (Mười tám triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm đồng) cho ông Trần Văn Phương.

Bên cạnh đó, nói việc Công ty bảo hiểm Bảo Long căn cứ vào biên bản giải quyết vụ tai nạn giữa 2 xe trên của Công an huyện Diễn Châu nhưng lại không nói biên bản đó vào ngày, tháng năm nào.

Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, sau khi phía công ty bảo hiểm Bảo Long có văn bản đề nghị kiểm tra xem xét toàn bộ hồ sơ tai nạn, phía đơn vị đã có văn bản trả lời. Lỗi tai nạn được đưa ra dựa vào biên bản đã kết luận trước đó (ngày 12/9/2020). Hoàn toàn không có biên bản lần 2 cũng như sai lệch kết luận ban đầu gửi cho các bên trước đó.

Công an huyện Diễn Châu một lần nữa xác định lỗi tai nạn thuộc về tài xế Đoàn Văn Phương, điều khiển xe BKS 37A 637.13 và xe ô tô 30Z 3655 không có lỗi trong vụ tai nạn nói trên.

Thế nhưng, không hiểu phía Công ty hiểm hiểm Bảo Long dựa vào kết luận nào, ở đâu? của cơ quan chức năng để xác định “lỗi hỗn hợp” của 2 lái xe.

Làm khó khách hàng, nhùng nhằng chi trả tiền bồi thường?

Bằng việc bảo hiểm Bảo Long đã phát ra văn bản số 49/2021/GĐBT-BTB ngày 16/4 cho rằng “lỗi hỗn hợp” của 2 lái xe nhằm đã vô hình trung lừa dối khách hàng để giảm tiền bồi thường.

Qua tìm hiểu, công ty Bảo Long không những lừa dối khách hàng để giảm tiền bồi thường mà còn cố tình nhùng nhằng, “câu giờ”, làm khó khách hàng khi nhận tiền bồi thường.

Vụ tai nạn xảy ra từ ngày 2/9/2020 và phía Công ty bảo hiểm đã nhận được thông báo tổn thất của chủ xe ngay sau đó.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, hơn 8 tháng trôi qua, khách hàng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm.

Gần nhất, kể từ ngày 6/4 đến nay, ông Trần Văn Phương đã nhiều lần đến văn phòng công ty bảo hiểm Bảo Long để hoàn tất hồ sơ thanh toán tiền bồi thường nhưng đều nhận được những hướng dẫn nhùng nhằng, làm khó khách hàng.

Đặc biệt, phía công ty bảo hiểm còn yêu cầu khách hàng (chủ xe) đáp ứng 1 số nhu cầu rất khó hiểu nhằm đánh đố khách hàng để hoàn tất hồ sơ thanh toán tiền bồi thường.

Cụ thể, công ty bảo hiểm yêu cầu chủ xe cung cấp các thiết bị, phụ tùng đã thay thế, mặc dù, phía công ty bảo hiểm hoàn toàn thừa biết vụ tai nạn xảy ra từ rất lâu. Các thiết bị, phụ tùng thay thế đó hoàn toàn biến dạng, thay đổi, tan biến… qua thời gian thì lấy đâu ra cung cấp, tìm kiếm.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Trần Văn Phương cho hay, ngay từ đầu, phía công ty bảo hiểm không yêu cầu, nói rõ việc phải cung cấp phụ tùng thay thế. Thời gian xảy ra quá lâu, giờ yêu cầu tôi cung cấp những phụ tùng thay thế đó khác nào “đánh đố”, làm khó cho tôi.

Có thể nói, việc lừa dối khách hàng, khi liên tục nhùng nhằng, đưa ra các yêu cầu “khó hiểu” đã vô hình trung làm khó “thượng đế” của công ty bảo hiểm Bảo Long. Khách hàng bị giảm tiền chi trả bồi thường, không thực hiện tốt dịch vụ hậu đãi lại càng khiến cho những “thượng đế” - là mạch máu, nguồn tài chính nuôi sống công ty thêm phần bức xúc, mất niềm tin vào công ty bảo hiểm này.

