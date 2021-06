Bạn đã biết cách lựa chọn đúng công suất điều hòa?

Điều hòa tiêu thụ điện như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Điều hòa có bốn động cơ chính: động cơ nén đặt ở giàn nóng (tiêu thụ điện năng nhiều nhất, bằng khoảng 95% tổng công suất của máy lạnh); quạt làm mát lắp đặt ở giàn nóng; quạt đối lưu trong phòng và động cơ đảo hướng gió đặt ở giàn lạnh. Các loại máy lạnh thông dụng hiện nay đều có rơle tự động ngắt hoạt động của giàn nóng đặt ngoài trời khi phòng đã đạt độ lạnh yêu cầu. Quạt đối lưu ở giàn lạnh thì hoạt động suốt thời gian mở máy với tốc độ nhanh hay chậm tuỳ người sử dụng. Động cơ đảo hướng gió thì chạy hoặc ngừng tuỳ lựa chọn cùng lúc như đã đề cập.

Với máy điều hòa thông thường, điện năng sử dụng tương đối cao và tuổi thọ sẽ giảm do phải khởi động lại nhiều lần trong quá trình sử dụng liên tục. Đồng thời, nhiệt độ trong phòng sẽ dao động mạnh (±2°C).

Ví dụ, máy được chọn mở ở 24°C. Thời điểm này tất cả động cơ của máy đều hoạt động cho đến khi phòng đạt được nhiệt độ khoảng 22°C – 24°C thì rơle sẽ tự ngắt hoạt động của giàn nóng. Sau một thời gian nhất định, tùy vào sự trao đổi nhiệt của phòng với môi trường xung quanh, nhiệt độ phòng tăng dần lên 24° - 26°C, lúc này giàn nóng sẽ được khởi động trở lại và làm giảm nhiệt độ phòng về mức mong muốn. Chênh lệch nhiệt độ ±2°C để có nhiệt độ 22°C và 26°C là do quán tính làm việc của máy, ví dụ khi cảm biến đo được là phòng đã đạt được 24°C thì sẽ ra lệnh ngắt, nhưng hơi lạnh trước đó vẫn được thổi vào phòng làm cho nhiệt độ phòng giảm xuống. Tương tự như khi nhiệt độ phòng tăng quá 24°C, động cơ hoạt động trở lại, nhưng phải mất một lúc thì mới có hơi lạnh, thời gian đó nhiệt độ phòng tăng lên.

Máy có biến tần (inverter) sử dụng công nghệ điều khiển hiện đại, làm cho động cơ nén hoạt động với công suất tăng dần đến khi nhiệt độ trong phòng đạt mức yêu cầu thì công suất máy sẽ được điều khiển giảm dần, chỉ vận hành ở một mức độ vừa phải để làm mát bù cho lượng nhiệt sinh ra trong phòng (thiết bị điện, nhiệt lượng từ người…) và nhiệt từ bên ngoài truyền vào qua tường, cửa… Công suất đó sẽ tăng hoặc giảm tuỳ vào sự chênh lệch giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ thiết lập cho máy lạnh. Nhờ vào phương pháp điều khiển này nên máy lạnh inverter có thể giúp tiết kiệm điện năng từ 30 – 50% so với máy thông thường. Tuy nhiên, để đạt được mức tiết kiệm trên, máy phải được sử dụng trong các điều kiện nhất định như dưới đây.

Và cũng nên chú ý rằng do được trang bị các công nghệ mới hơn so với máy thông thường, nên dòng máy biến tần thường có giá cao hơn so với các máy khác từ 30 – 50%.

Lựa chọn điều hòa đúng công suất

Điều đầu tiên để bạn có thể mua được một chiếc điều hòa tiết kiệm điện chính là lựa chọn đúng công suất máy điều hòa so với diện tích căn phòng. Việc chọn đúng công suất phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn bảo đảm chiếc điều hòa vận hành ổn định, tăng độ bền mà còn tránh đầu tư lãng phí, bạn có thể tham khảo Cách chọn công suất máy lạnh theo diện tích hoặc thể tích phòng tại đây hoặc đối chiếu nhanh theo công thức dưới đây:

Phòng có diện tích dưới 15 mét vuông: Máy lạnh nên có công suất 1 HP (9.000 BTU).

Phòng có diện tích từ 15 đến 20 mét vuông: Máy lạnh nên có công suất 1.5 HP (12.000 BTU).

Phòng có diện tích từ 20 đến 30 mét vuông: Máy lạnh nên có công suất 2 HP (18.000 BTU).

Phòng có diện tích từ 30 đến 40 mét vuông: Máy lạnh nên có công suất 2.5 HP (24.000 BTU).

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn